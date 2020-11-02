Спортсмен из Карелии стал победителем Первенства России по летнему ориентированию

Сергей Зубов – воспитанник спортивной школы №2 Петрозаводска завоевал "золото" в дисциплине кросс-спринт, сообщили в Минспорта Карелии.

В Алуште проходит Первенство России по летнему ориентированию, на соревнования съехались сильнейшие ориентировщики практически со всех регионов нашей страны.

Карельский спортсмен Сергей Зубов завоевал "золото" в дисциплине кросс-спринт в группе М14. На дистанции "кросс-классика" наш ориентировщик стал шестым.

Сергей Зубов – воспитанник спортивной школы №2 Петрозаводска, тренируется у Анны Трегубовой и Андрея Кульбачко.

Впереди еще два соревновательных дня.