Спортсмен из Карелии стал победителем Первенства России по летнему ориентированию

Сергей Зубов – воспитанник спортивной школы №2 Петрозаводска завоевал "золото" в дисциплине кросс-спринт, сообщили в Минспорта Карелии.
В Алуште проходит Первенство России по летнему ориентированию, на соревнования съехались сильнейшие ориентировщики практически со всех регионов нашей страны.
Карельский спортсмен Сергей Зубов завоевал "золото" в дисциплине кросс-спринт в группе М14. На дистанции "кросс-классика" наш ориентировщик стал шестым.
Сергей Зубов – воспитанник спортивной школы №2 Петрозаводска, тренируется у Анны Трегубовой и Андрея Кульбачко.
Впереди еще два соревновательных дня.
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