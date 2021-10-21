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Спортсмен из Карелии вышел в финал Чемпионата мира по спортивной гимнастике в Японии

Новости. Спорт
08:15, 21 Октября 2021
фото: со страницы Романа Голубева

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Карельский гимнаст Григорий Климентьев выступает в составе сборной команды России.

Как сообщил на своей странице в соцсети министр образования и спорта Карелии Роман Голубев, 20 октября стало известно, что карельский гимнаст, спортсмен республиканского центра спортивной подготовки Григорий Климентьев вышел в финал Чемпионата мира по спортивной гимнастике в упражнениях на кольцах. Соревнования проходят в Японии.

Мастер спорта международного класса Григорий Климентьев выступает в составе сборной команды России.

Финал пройдет уже в эту субботу, 23 октября.

Прямая трансляция будет доступна по ссылке: https://youtu.be/wJiKtEFpjdU

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