Спортсмен из Карелии взял «золото» на Первенстве России по пауэрлифтингу

Спортсмен из Вяртсиля Арслан Бочкарев установил новый рекорд Карелии в приседании со штангой - 240 кг.

С 16 по 23 мая в Суздале проходило Первенство России по пауэрлифтингу (троеборью классическому). Карельский спортсмен, 16-летний Арслан Бочкарев завоевал золотую медаль в весовой категории до 93 кг. В абсолютном зачете наш пауэрлифтер стал третьим, сообщается в паблике «Спорт - норма жизни Карелия».

По итогам соревнований Арслан выполнил норматив «Мастер спорта России» и установил новый рекорд Карелии в приседании со штангой - 240 кг.

Ранее силач из ГИБДД Карелии стал чемпионом Открытого кубка Европы по пауэрлифтингу.