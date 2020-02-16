Спортсмен из Карелии завоевал бронзу на соревнованиях по ездовому спорту в Финляндии

Илья Титов стал бронзовым призером гонки на средние дистанции Ruunaa Race на этапе Кубка Мира IFSS

В минувшие выходные карельский спортсмен достойно выступил на соревнованиях в Финляндии в дисциплине "упряжка 6 собак".

Первоначально предполагалось 3 этапа по 45 км, но теплая погода внесла коррективы, и дистанцию сократили до 33 км на этап. Как отметил Илья Титов, "изюминкой" трассы стал подвесной мост через реку, а также непривычно резкие повороты и крутые спуски.

Не обошлось и без аварий — в начале второго этапа на сложном повороте нарта карельского спортсмена вошла в дерево, сломался полоз, а с третьего этапа пришлось снять собаку Шайбу, которая слишком устала за предыдущие два дня.

По результатам стартов карельских спортсмен завоевал бронзовую медаль, сообщили в Минспорта Карелии.

Ранее спортсменка из Карелии взяла "серебро" на Этапе Кубка Мира по ездовому спорту.