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Спортсмен из Карелии завоевал золотую медаль на престижном турнире по тхэквондо

Новости. Спорт
18:40, 29 Сентября 2021
фото: © Паблик ВК «Спорт – норма жизни Карелия»

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Чемпион России из Карелии Антон Котков стал победителем еще одного турнира по тхэквондо, сообщили в Минспорта республики.

В Москве 25–26 сентября прошёл рейтинговый турнир по тхэквондо G1-класса «Russian Open».

Карельский спортсмен, мастер спорта Росси международного класса Антон Котков завоевал золотую медаль. 

Антон провёл три боя. Первый выиграл у спортсмена из Белоруссии досрочно 25:5, в полуфинале победил тхэквондиста из Казахстана — 10:3, в финале одержал верх над противником также из Белоруссии со счетом 21:18.

Тренирует карельского спортсмена Сергей Петров.

Ранее Антон Котков стал чемпионом России по тхэквондо.

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