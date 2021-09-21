Спортсмен из Карелии завоевал золотую медаль на престижном турнире по тхэквондо

Чемпион России из Карелии Антон Котков стал победителем еще одного турнира по тхэквондо, сообщили в Минспорта республики.

В Москве 25–26 сентября прошёл рейтинговый турнир по тхэквондо G1-класса «Russian Open».

Карельский спортсмен, мастер спорта Росси международного класса Антон Котков завоевал золотую медаль.

Антон провёл три боя. Первый выиграл у спортсмена из Белоруссии досрочно 25:5, в полуфинале победил тхэквондиста из Казахстана — 10:3, в финале одержал верх над противником также из Белоруссии со счетом 21:18.

Тренирует карельского спортсмена Сергей Петров.

Ранее Антон Котков стал чемпионом России по тхэквондо.