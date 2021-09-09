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Тхэквондист из Карелии стал чемпионом России

Новости. Спорт
18:00, 15 Сентября 2021
фото: © Паблик ВК «Спорт — норма жизни Карелия»

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Петрозаводчанин Антон Котков победил на Чемпионе России по тхэквондо, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

В Московской области завершился Чемпионат России по тхэквондо ВТФ. Карелию представляли Антон Котков, Олеся Бардаченко и Екатерина Квартальная. Поддержать нашу команду на соревнованиях приехал олимпийский чемпион Владислав Ларин.

Антон Котков завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 кг. Это его четвертая победа на Чемпионате России.

Олеся Бардаченко стала серебряным призером в весовой категории свыше 73 кг.

Ранее петрозаводчанка Екатерина Квартальная завоевала бронзу.

Напомним, Владимир Путин наградил олимпийского чемпиона из Карелии Владислава Ларина орденом за труд и мастерство.

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