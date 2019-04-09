Спортсмен из Петрозаводска стал абсолютным победителем соревнований по биатлону

Валентин Ванюшкин стал чемпионом в трех спортивных дисциплинах на межрегиональных соревнованиях "Кубок Анны Богалий – SKIMIR" в Мурманске, сообщил в администрации Петрозаводска.

Столицу Карелии на состязаниях представляли 20 лыжников-армейцев (СКА). Самым результативным из них в группе юношей 2002-2003 годов рождения стал Валентин Ванюшкин, который занял первые места в суперспринте, масстарте, а также признан лучшим стрелком турнира.

Второе место в абсолютном первенстве – у петрозаводчанки Ирины Соловьевой. Она же стала третьей в дисциплине масстарт и четвертой в спринте. В возрастной группе 2006-2007 годов рождения третье место в масстарте – у нашей землячки Екатерины Лянгиной.