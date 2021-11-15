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Спортсменка из Карелии отправится на Первенство мира по лыжным гонкам

Новости. Спорт
14:16, 22 Декабря 2021
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

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Ольга Жолудева вошла в состав сборной команды России для участия в Первенстве мира среди юниоров.

В Тюмени завершились Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров 19-20 лет. Им предшествовали соревнования в Хакассии. Все эти старты являлись этапами отбора на Первенство мира по лыжным гонкам среди юниоров 19-20 лет, которое пройдет в Норвегии в конце февраля 2022 года, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

По результатам гонок в состав сборной команды страны для участия в Первенстве мира среди юниоров вошла карельская лыжница, мастер спорта России Ольга Жолудева.

Перед состязаниями в Норвегии Ольгу Жолудеву ждут еще соревнования в Московской и Архангельской областях и тренировочные сборы.

Ранее на Первенстве России юные ориентировщики взяли «золото» и «бронзу».

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Комментарии

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кир
2021-12-22 15:39:29
Только так можно счастье найти. Молодец! :)
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