Спортсменка из Карелии отправится на Первенство мира по лыжным гонкам

Ольга Жолудева вошла в состав сборной команды России для участия в Первенстве мира среди юниоров.

В Тюмени завершились Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров 19-20 лет. Им предшествовали соревнования в Хакассии. Все эти старты являлись этапами отбора на Первенство мира по лыжным гонкам среди юниоров 19-20 лет, которое пройдет в Норвегии в конце февраля 2022 года, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

По результатам гонок в состав сборной команды страны для участия в Первенстве мира среди юниоров вошла карельская лыжница, мастер спорта России Ольга Жолудева.

Перед состязаниями в Норвегии Ольгу Жолудеву ждут еще соревнования в Московской и Архангельской областях и тренировочные сборы.

Ранее на Первенстве России юные ориентировщики взяли «золото» и «бронзу».