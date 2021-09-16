Спортсменка из Карелии вошла в пятерку сильнейших лыжниц России

Карельская лыжница Ольга Желудева заняла 4 место на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам, сообщили в Минспорта Карелии.

В Тюмени проходят Всероссийские соревнования по лыжным гонкам (лыжероллеры). Сегодня сильнейших в России определяли в гонке на лыжероллерах на дистанции 15 км.

Карелию представляла спортсменка из Сегежи, член юниорской сборной России, мастер спорта России Ольга Жолудева.

По итогам гонки наша спортсменка заняла четвертое место, уступив бронзовому призеру меньше одной секунды.

Ранее гимнастки из Петрозаводска завоевали «серебро» на всероссийских соревнованиях.