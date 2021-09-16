Реклама
Благодаря молодежи Петрозаводск расцветает (ВИДЕО)
16.09.2021 23:27
Туризм - визитная карточка Сортавальского района (ВИДЕО)
16.09.2021 19:07
Пудожский район хранит в себе древние тайны (ВИДЕО)
16.09.2021 18:24

Спортсменка из Карелии вошла в пятерку сильнейших лыжниц России

Новости. Спорт
06:55, 17 Сентября 2021
фото: © Ольга Жолудева / ВК

Новости партнеров

Карельская лыжница Ольга Желудева заняла 4 место на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам, сообщили в Минспорта Карелии.

В Тюмени проходят Всероссийские соревнования по лыжным гонкам (лыжероллеры). Сегодня сильнейших в России определяли в гонке на лыжероллерах на дистанции 15 км.

Карелию представляла спортсменка из Сегежи, член юниорской сборной России, мастер спорта России Ольга Жолудева.

По итогам гонки наша спортсменка заняла четвертое место, уступив бронзовому призеру меньше одной секунды.

Ранее гимнастки из Петрозаводска завоевали «серебро» на всероссийских соревнованиях.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна
12.09.2021, 15:07
Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске
12.09.2021, 09:47
Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
11.09.2021, 17:34
Заблудившегося в лесу пенсионера нашли живым на четвертые сутки поисков
11.09.2021, 21:40
Стало известно о смерти актера сериалов «Интерны» и «Глухарь»
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети

Аналитика

16.09.2021 16:58
Обществоведение
Командная работа: от отопления до ремонта дорог и школ 3
Глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Владимир Любарский провели совместную прямую линию.
Предприниматель отстояла в суде выплаты на ребенка
16.09.2021 13:36
Не коронавирус ли? Узнай за 15 минут!
16.09.2021 09:00
Депутаты Петросовета провели последнюю плановую сессию 8
15.09.2021 15:37
Какие налоги не должны платить пенсионеры
15.09.2021 09:40
Вся аналитика

Чтиво

15.09.2021 14:00
Без политики
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
Во время роста пандемии бизнес переживал не самые лучшие времена: запрет ведения деятельности, невозможность личных встреч — все это ударило по предпринимателям.
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
11.09.2021 16:36
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»