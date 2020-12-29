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Спортсменка из Карелии взяла "золото" на Чемпионате России по грэпплинг-ги

Новости. Спорт
18:20, 30 Декабря 2020
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Алина Фалькова победила на Чемпионате России по спортивной борьбе грэпплинг-ги, который прошел в Чеченской республике.

В соревнованиях по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги приняли участие 238 грэпплеров из 9 федеральных округов и 35 регионов Российской Федерации.

Среди женщин в весовой категории 90 кг карельская спортсменка Алина Фалькова завоевала золотую медаль в дисциплине "спортивная борьба грэпплинг-ги", сообщили в Минспорта Карелии.

Ранее биатлонистка из Карелии взяла "серебро" на всероссийских соревнованиях.

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