Спортсменка из Карелии взяла "золото" на Чемпионате России по грэпплинг-ги

Алина Фалькова победила на Чемпионате России по спортивной борьбе грэпплинг-ги, который прошел в Чеченской республике.

В соревнованиях по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги приняли участие 238 грэпплеров из 9 федеральных округов и 35 регионов Российской Федерации.

Среди женщин в весовой категории 90 кг карельская спортсменка Алина Фалькова завоевала золотую медаль в дисциплине "спортивная борьба грэпплинг-ги", сообщили в Минспорта Карелии.

Ранее биатлонистка из Карелии взяла "серебро" на всероссийских соревнованиях.