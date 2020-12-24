Биатлонистка из Карелии взяла "серебро" на всероссийских соревнованиях

Ирина Соловьева стала второй в спринте на всероссийских соревнованиях по биатлону среди юношей и девушек 17-18 лет, сообщили в Минспорта Карелии.

Сборная команда республики принимает участие во Всероссийских соревнованиях по биатлону среди юношей и девушек 17-18 лет, которые проходят в Уфе. На старты приехали сильнейшие спортсмены России этого возраста, так как эти соревнования - рейтинговые СБР.

Карельская биатлонистка Ирина Соловьева завоевала серебряную медаль в спринте на 6 км. Ирина выполнила норматив Мастера спорта России.

Другой спортсмен из Карелии - Дмитрий Пересецкий - также показал достойный результат. Он анял девятое место на дистанции 12.5 км, опередив большую часть юношеской сборной России.

Ранее карельская биатлонистка вошла в десятку сильнейших на всероссийских соревнованиях.