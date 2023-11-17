Спортсменка из Карелии взяла золото на всероссийских соревнованиях

Анастасия Пуговкина стала победительницей кубка по тхэквондо.

Спортсменка из Карелии Анастасия Пуговкина завоевала золото Всероссийских соревнований по тхэквондо ВТ «Кубок Балтийского моря», которые проходят в Санкт-Петербурге. Об успехе девушки рассказали в Центре спортивной подготовки, где она тренируется.

Анастасия завоевала золотую медаль среди женщин в весовой категории до 73 кг. В Центре поздравили спортсменку и ее тренера, Ефимова Артёма Михайловича.

Другие карельские спортсмены — Аристарова Софья, Сургучев Михаил, Никитин Александр, Квартальная Екатерина — не смогли подняться на пьедестал, но приобрели очень важный соревновательный опыт.