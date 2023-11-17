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Спортсменка из Карелии взяла золото на всероссийских соревнованиях

Новости. Спорт
16:45, 19 Ноября 2023
фото: © Центр спортивной подготовки / ВК

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Анастасия Пуговкина стала победительницей кубка по тхэквондо.

Спортсменка из Карелии Анастасия Пуговкина завоевала золото Всероссийских соревнований по тхэквондо ВТ «Кубок Балтийского моря», которые проходят в Санкт-Петербурге. Об успехе девушки рассказали в Центре спортивной подготовки, где она тренируется.

Анастасия завоевала золотую медаль среди женщин в весовой категории до 73 кг. В Центре поздравили спортсменку и ее тренера, Ефимова Артёма Михайловича.

Другие карельские спортсмены — Аристарова Софья, Сургучев Михаил, Никитин Александр, Квартальная Екатерина — не смогли подняться на пьедестал, но приобрели очень важный соревновательный опыт.

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