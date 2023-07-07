Спортсменка из Карелии заняла самое обидное место на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам

Карельская спортсменка заняла четвертое место в финале всероссийских соревнований по лыжероллерам «Спринт на Дворцовой».

В Санкт-Петербурге прошли всероссийские соревнования по лыжероллерам «Спринт на Дворцовой». Участники преодолели три круга по 600 метров в квалификации, а далее в четвертьфиналах, полуфиналах и финалах.



Карельская лыжница, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва Кондопоги Анастасия Сидорова вышла в финал и заняла четвертое место.



В Минобразования и спорта Карелии поздравили спортсменку и ее тренера Владислава Сидорова с успешным выступлением.