Спортсменка из Карелии завоевала "золото" на Первенстве мира по спортивному ориентированию

Александра Русакова получила "золото" и "бронзу" на соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах в Швеции.

Первенство мира по спортивному ориентированию на лыжах проходит в эти дни в Швеции, сообщает сайт мэрии Петрозаводска.

Воспитанница тренеров Андрея Кульбачко и Анны Трегубовой петрозаводчанка Александра Русакова накануне заработала золотую медаль на средней дистанции.

Также спортсменка стала бронзовым призёром соревнований среди женщин старше 20 лет на длинной дистанции.

Сообщается, что в начале марта Александра Русакова выступала на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске и заняла два пятых места в спринтерской гонке и в гонке преследовании.