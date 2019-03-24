11:13, 24 Марта 2019
Спортсменка из Карелии завоевала "золото" на Первенстве мира по спортивному ориентированию
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Александра Русакова получила "золото" и "бронзу" на соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах в Швеции.
Первенство мира по спортивному ориентированию на лыжах проходит в эти дни в Швеции, сообщает сайт мэрии Петрозаводска.
Воспитанница тренеров Андрея Кульбачко и Анны Трегубовой петрозаводчанка Александра Русакова накануне заработала золотую медаль на средней дистанции.
Также спортсменка стала бронзовым призёром соревнований среди женщин старше 20 лет на длинной дистанции.
Сообщается, что в начале марта Александра Русакова выступала на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске и заняла два пятых места в спринтерской гонке и в гонке преследовании.
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