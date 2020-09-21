Спортсменка из Петрозаводска пробежала 42 километра за 2 часа 29 минут и 30 секунд

Воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва №3 Елизавета Ерохина стала серебряным призером Московского марафона, где установила личный рекорд, сообщили в администрации Петрозаводска.

Мастер спорта России по марафонскому бегу Елизавета Ерохина завоевала серебряную медаль "Московского марафона-2020". На соревнованиях девушка установила личный рекорд, преодолев 42 километра за 2 часа 29 минут и 30 секунд. Петрозаводчанка уступила лишь чемпионке России по марафону Сардане Трофимовой из Якутии.

Елизавета Ерохина является воспитанницей петрозаводской Спортивной школы олимпийского резерва № 3. Сейчас её тренирует мастер спорта по марафонскому бегу и биатлону Валерий Романюк. В августе петрозаводчанка уже становилась призёром крупных соревнований. Девушка привезла бронзовую медаль петербургского полумарафона "Северная столица".

Московский марафон считается одним из крупнейших беговых событий России и является членом Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Дистанции в 42 и 10 км пролегали по центральным улицам Москвы.