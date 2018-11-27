Спортсменка из Петрозаводска стала лучшей в мире по тхэквондо

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Сборная России, в состав которой вошла наша землячка, выиграла командный Чемпионат мира по тхэквондо, сообщили в администрации Петрозаводска.
Соревнования проходили в городе Фуджейра (Объединенные Арабские Эмираты) сразу же после финала Гран-При.
Честь нашей страны в составе смешанной команды (двое мужчин, две женщины) защищала выпускница петрозаводской спортивной школы №5, воспитанница заслуженного тренера Карелии Игоря Богданова, мастер спорта России Екатерина Дербенева.
Со счетом 55:34 сборная России обошла представителей Казахстана и выиграла золотую награду, одержав уверенную победу над командой Турции – 35:22.
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