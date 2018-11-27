Спортсменка из Петрозаводска стала лучшей в мире по тхэквондо

Сборная России, в состав которой вошла наша землячка, выиграла командный Чемпионат мира по тхэквондо, сообщили в администрации Петрозаводска.

Соревнования проходили в городе Фуджейра (Объединенные Арабские Эмираты) сразу же после финала Гран-При.

Честь нашей страны в составе смешанной команды (двое мужчин, две женщины) защищала выпускница петрозаводской спортивной школы №5, воспитанница заслуженного тренера Карелии Игоря Богданова, мастер спорта России Екатерина Дербенева.

Со счетом 55:34 сборная России обошла представителей Казахстана и выиграла золотую награду, одержав уверенную победу над командой Турции – 35:22.