Спортсменка из Петрозаводска вошла в число лидеров Чемпионата России по лыжероллерам

Петрозаводчанка Ксения Абрамовав составе эстафетной команды вошла в первую пятерку Чемпионата России по лыжероллерам, который прошел в Ленинградской области, сообщили в администрации города.

По информации республиканской Федерации лыжных гонок, Ксения Абрамова, представляющая Карелию и Санкт-Петербург, в составе эстафетной команды вместе с Анастасией Шуткиной вошла в первую пятерку Чемпионата России по лыжероллерам. Соревнования проводились на базе учебно-тренировочного центра "Кавголово" в Ленинградской области.

Высокий командный результат - 5 место среди женщин в эстафете свободным стилем (2 человека×2,5 км) × 3 - Ксения Абрамова добавила к двум личным достижениям: 10 место в гонке преследования (персьют) свободным стилем, 8 место - на дистанции 10 км классическим стилем.

Ранее спортсменка из Петрозаводска взяла "бронзу" на полумарафоне в Санкт-Петербурге.