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Спортсменка из Петрозаводска взяла "бронзу" на полумарафоне в Санкт-Петербурге

Новости. Спорт
09:38, 10 Августа 2020
фото: Р. Пименов / "Петербургский дневник"
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Петрозаводчанка Елизавета Ерохина стала третьей на полумарафоне "Северная столица" в Санкт-Петербурге, сообщили в Минспорта Карелии.

Вчера, 9 августа, в Санкт-Петербурге прошел полумарафон "Северная столица", ставший вторым крупным массовым стартом после снятия ограничений. В забеге, маршрут которого был построен по историческому центру Санкт-Петербурга, приняли участие пять тысяч человек.


Минспорта Карелии

Петрозаводчанка, мастер спорта по легкой атлетике Елизавета Ерохина заняла в забеге третье место с результатом 1:16,37.

Ранее в Карелии прошел заплыв на открытой воде "Кижи swim 2.0.".

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