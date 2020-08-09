Спортсменка из Петрозаводска взяла "бронзу" на полумарафоне в Санкт-Петербурге

Петрозаводчанка Елизавета Ерохина стала третьей на полумарафоне "Северная столица" в Санкт-Петербурге, сообщили в Минспорта Карелии.

Вчера, 9 августа, в Санкт-Петербурге прошел полумарафон "Северная столица", ставший вторым крупным массовым стартом после снятия ограничений. В забеге, маршрут которого был построен по историческому центру Санкт-Петербурга, приняли участие пять тысяч человек.



Минспорта Карелии

Петрозаводчанка, мастер спорта по легкой атлетике Елизавета Ерохина заняла в забеге третье место с результатом 1:16,37.

Ранее в Карелии прошел заплыв на открытой воде "Кижи swim 2.0.".