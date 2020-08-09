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Заплыв на открытой воде "Кижи swim 2.0." прошел в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
07:15, 10 Августа 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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На территории музея-заповедника острова Кижи 8 августа прошел второй заплыв на открытой воде "Кижи swim 2.0".

Участники из шести регионов России испытали себя в заплывах на ½, 1, 2 и 3 морские мили.

Старт соревнований был организован в Кижской гавани, затем участники поплыли в Кижских шхерах Онежского озера мимо вековых реликвий деревянного зодчества.

Помимо заплывов спортсменам провели экскурсию "Шедевры острова Кижи" и вручили памятные сувениры.

По словам участников мероприятия, в отличие от прошлого года, погода радовала: воздух и вода были выше 20 градусов (в прошлом году был дождь и +9). Но вот участников было меньше, чем в прошлом году – свою роль сыграл коронавирус.

Фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел яркие кадры заплыва.

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