Спортсменка из Петрозаводска выступит на Всемирной зимней универсиаде

Универсиада пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске. Петрозаводчанка Александра Русакова вошла в состав Сборной России, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Молодые атлеты со всего мира будут бороться за медали в 11 видах спорта.

Единственный представитель Республики Карелия на этих соревнованиях – мастер спорта из Петрозаводска Александра Русакова.

По решению Федерации спортивного ориентирования России наша землячка вошла в состав официальной делегации сборной нашей страны на Зимнюю универсиаду-2019.