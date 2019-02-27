Спортсменка из Петрозаводска выступит на Всемирной зимней универсиаде

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Универсиада пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске. Петрозаводчанка Александра Русакова вошла в состав Сборной России, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Молодые атлеты со всего мира будут бороться за медали в 11 видах спорта.
Единственный представитель Республики Карелия на этих соревнованиях – мастер спорта из Петрозаводска Александра Русакова.
По решению Федерации спортивного ориентирования России наша землячка вошла в состав официальной делегации сборной нашей страны на Зимнюю универсиаду-2019.
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