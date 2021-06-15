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Спортсменка из Петрозаводска завоевала медаль на первенстве России на тхэквондо

Новости. Спорт
18:20, 15 Июня 2021
фото: © Минспорта Карелии

Юная петрозаводчанка завоевала бронзовую медаль на первенстве России, завершившемся в Белгороде, рассказали в Минспорта Карелии.

С 9 по 14 июня в Белгороде прошло Первенство России по тхэквондо ВТФ среди юношей и девушек 12-14 лет. В соревнованиях приняли участие 760 спортсменов из 59 регионов России.

Карельская тхэквондистка Варвара Матвеева завоевала бронзовую медаль Первенства России в весовой категории до 41 кг.

В первом бою Варвара выиграла спортсменку из Республики Дагестан со счетом 26:11, во втором бою одержала победу над спортсменской из Ростовской области со счетом 24:15, в третьем выиграла спортсменку из Республики Калмыкия со счетом 27:22, в четвёртом бою одержала победу над спортсменкой из Московской области со счетом 12:9. Лишь в полуфинале Варвара уступила сопернице из Москвы со счетом 7:9.

Тренируют Варвару Ричард Шаповалов и Яна Ладвинская.

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