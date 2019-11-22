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Новости. Спорт
17:20, 22 Ноября 2019
фото: ©Сайт администрации Петрозаводска

Спортсменки из Карелии завоевали "золото" на соревнованиях по фитнес-аэробике

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Воспитанницы спортивной школы Олимпийского резерва № 1 привезли золотые медали со всероссийских соревнований, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Первое место в аэробике среди юниоров заняла команда "Драйв".  В пятерку сильнейших вошла команда "Стайл". В аэробике среди юношей и девушек четвертое место заняли "Карамельки".

Соревнования собрали спортсменов из Тольятти, Нефтекамска, Йошкар-Олы, Отрадного, Егорьевска, Сыктывкара, Нижнего Новгорода, Ижевска, Никольска, Петрозаводска, Североморска, Москвы, Соликамска, Уфы, Сызрани.

Розыгрыш медалей проходил в четырех возрастных группах и пяти дисциплинах: "степ-аэробика", "аэробика", "аэробика 5 человек", "хип-хоп" и "хип-хоп большая группа".

Ранее спортсменка из Петрозаводска завоевала медаль на Чемпионате мира по гребле.

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