Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья соревновались в Петрозаводске

Соревнования по ориентированию среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья прошли в столице республики, сообщили в Минспорта Карелии.

В Петрозаводске 12 мая состоялись чемпионат и первенство Республики Карелия по спортивному ориентированию по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов.

Лучшими стали воспитанники тренера Михаила Севастьянова из республиканской спортивной школы олимпийского резерва — Данила Васильев и Варвара Павлова.

В конце мая они примут участие в чемпионате России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по спортивному ориентированию в Пскове.