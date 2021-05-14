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Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья соревновались в Петрозаводске

Новости. Спорт
18:40, 14 Мая 2021
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Соревнования по ориентированию среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья прошли в столице республики, сообщили в Минспорта Карелии.

В Петрозаводске 12 мая состоялись чемпионат и первенство Республики Карелия по спортивному ориентированию по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов.

Лучшими стали воспитанники тренера Михаила Севастьянова из республиканской спортивной школы олимпийского резерва — Данила Васильев и Варвара Павлова.

В конце мая они примут участие в чемпионате России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по спортивному ориентированию в Пскове.

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