Спрос на электроэнергию в России достиг исторического максимума

Об этом свидетельствуют данные «Системного оператора Единой энергетической системы».

На фоне аномальной жары спрос на электроэнергию вырос до рекордного летнего максимума, достигнув 22 июня пиковой отметки 122,7 ГВт. Причина — увеличение потребления на вентиляцию и кондиционирование. Об этом рассказал «Коммерсант».

С начала года потребление уже обгоняет показатели 2019 года, что дает надежды на полное восстановление спроса после прошлогоднего провала.

«Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) зафиксировал новый летний максимум потребления энергомощности в Единой энергосистеме России (ЕЭС). Во вторник в 14.00 по московскому времени показатель составил 122,68 ГВт, что почти на 2% выше прошлого летнего пика в 2019 году.

Спрос на электроэнергию этим летом растет в основном из-за аномальной жары: предприятия и домохозяйства включают вентиляцию и кондиционеры для охлаждения помещений.

Так, с 1 июня в целом электропотребление увеличилось на 5,8% год к году, заявил 22 июня заместитель главы Минэнерго Евгений Грабчак. При этом в европейской части РФ (около 70% всего потребления страны) спрос в июне увеличился на 6,5%.