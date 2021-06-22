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Спрос на электроэнергию в России достиг исторического максимума

Новости. Экономика
20:30, 23 Июня 2021
фото: pixabay.com / matuska

Об этом свидетельствуют данные «Системного оператора Единой энергетической системы».

На фоне аномальной жары спрос на электроэнергию вырос до рекордного летнего максимума, достигнув 22 июня пиковой отметки 122,7 ГВт. Причина — увеличение потребления на вентиляцию и кондиционирование. Об этом рассказал «Коммерсант».

С начала года потребление уже обгоняет показатели 2019 года, что дает надежды на полное восстановление спроса после прошлогоднего провала.

«Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) зафиксировал новый летний максимум потребления энергомощности в Единой энергосистеме России (ЕЭС). Во вторник в 14.00 по московскому времени показатель составил 122,68 ГВт, что почти на 2% выше прошлого летнего пика в 2019 году. 

Спрос на электроэнергию этим летом растет в основном из-за аномальной жары: предприятия и домохозяйства включают вентиляцию и кондиционеры для охлаждения помещений.
Так, с 1 июня в целом электропотребление увеличилось на 5,8% год к году, заявил 22 июня заместитель главы Минэнерго Евгений Грабчак. При этом в европейской части РФ (около 70% всего потребления страны) спрос в июне увеличился на 6,5%.

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