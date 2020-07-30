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"Спрос на Карелию колоссальный": карельские отели не знают, куда девать туристов

Новости. Общество
15:53, 31 Июля 2020
фото: Тwitter Артура Парфенчикова
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Количество заявок на бронирование отелей в Карелии в июле выросло на 40% по сравнению с прошлым годом, гостиницы переполнены.

Об этом сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Спрос на Карелию колоссальный, в том числе на вип-обслуживание. Все поехали с начала июля, заняты отели, базы отдыха, частные дома. Гостиницы в августе полностью загружены. У некоторых туроператоров все продано до середины сентября, такого никогда не было, даже в прошлом году", — рассказала она.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Mike
2020-07-31 16:04:01
Заразу только разносят эти приезжие. Тьфу на на них! Сидели бы дома
Гость
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