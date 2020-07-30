"Спрос на Карелию колоссальный": карельские отели не знают, куда девать туристов

"Спрос на Карелию колоссальный, в том числе на вип-обслуживание. Все поехали с начала июля, заняты отели, базы отдыха, частные дома. Гостиницы в августе полностью загружены. У некоторых туроператоров все продано до середины сентября, такого никогда не было, даже в прошлом году", — рассказала она.

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