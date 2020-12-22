Сразу 400 мячей подарили юным футболистам Петрозаводска

Спортивная школа № 7 получила более четырех сотен новых футбольных мячей, заявили в мэрии Петрозаводска.

В декабре материально-техническая база футбольной спортивной школы Петрозаводска пополнилась новым инвентарём и экипировкой. Спортивная школа № 7 получила 420 футбольных мячей разных размеров. Их уже передали для занятий в группах 7-12 лет.

Мячи учреждению предоставил Российский футбольный союз. В начале декабря школа уже получила от организации манишки, инвентарь для проведения тренировок, стенки из манекенов для отработки штрафных ударов, компрессоры для накачки мячей и четыре комплекта ворот 3×2.

РФС оказывает поддержку СШ-7 как "Детскому футбольному центру". Такой статус присвоили школе в конце прошлого года. Он подразумевает совершенно новую форму подготовки юных спортсменов (7-12 лет): внедрение единых методик, регулярное повышение квалификации тренеров, приобретение экипировки, инвентаря, выделение футбольных полей и многое другое. Программа поддержки рассчитана на три года.

Помимо этого, в 2020 году в рамках сотрудничества с РФС восемь тренеров школы прошли обучение и получили лицензию, учреждению прислали два футбольных поля, одно из которых уже постелили в зале на Парковой улице.