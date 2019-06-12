Сразу два автомобиля сбили мотоциклиста в Кондопоге

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В Кондопоге в ДТП пострадал мотоциклист, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувший вторник, 11 июня, в 17.30 в Кондопоге, в районе дома № 4 по ул. Пролетарская, 49-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla Verso, при совершении левого поворота на прилегающую территорию не предоставил преимущество в движении мотоциклу Kawasaki под управлением 45-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении.
В результате касательного столкновения мотоцикл вылетел на встречную полосу, где попал под Audi под управлением 37-летнего водителя.
В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, оказана медицинская помощь.
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