Сразу три автомобиля загорелись на окраине Петрозаводска

Огонь охватил японские автомобили на улице Плеханова.

Пожар произошел в Петрозаводске в субботу, 9 сентября, в 6.58 утра. Об этом «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии.

Огнем оказался охвачен автомобиль Mazda, находившийся возле дома № 5a по улице Плеханова.

Пожарные — 8 человек на 2-х автоцистернах — подъехали через 6 минут после сигнала тревоги. Локализация пожара заняла 2 минуты, но перед этим огонь успел повредить две соседние машины — Nissan и Honda/

Пострадавших на пожаре не было.

Ранее в Петрозаводске спасли дрейфовавших по озеру яхтсменов.