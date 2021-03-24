Сразу три законопроекта о повышении пенсий неработающим пенсионерам "зарубили" в Госдуме

Госдума на пленарном сегодня отклонила сразу три законопроекта от оппозиционных партий, которыми предлагалось вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Об этом сообщает РИА Новости.

Член Совета Федерации от КПРФ Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам в феврале 2020 года. Законопроект направлен на восстановление с 2020 года механизма индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, действовавшего до 2016 года.

Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам в июне 2020 года. Законопроектом был предусмотрен возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года.

Депутаты от "Справедливой России" также в июне 2020 года повторно внесли законопроект о возврате индексации. Кроме того, законопроектом предлагалось осуществить перерасчет размера страховых пенсий и выплатить недополученные суммы страховых пенсий за период с 1 января 2016 до 1 января 2018 года.

Почему Госдума отказалась это сделать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".