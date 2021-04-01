Среди лауреатов фестиваля "Фонтаны" в Петрозаводске разыграют 100 призов

Розыгрыш призов состоится 4 апреля в стартовом городке трассы "Фонтаны", сообщили в администрации Петрозаводска.

В это воскресенье, 4 апреля, на "Фонтанах" пройдет традиционный розыгрыш призов среди лауреатов ежегодного зимнего фестиваля. В течение сезона лесной стадион регулярно посещали более тысячи любителей лыжных прогулок.

Так, 4 апреля в стартовом городке трассы "Фонтаны" состоится розыгрыш 100 призов среди лауреатов ежегодного городского фестиваля. Принять участие в нем могут петрозаводчане, посетившие лесной стадион в течение зимнего сезона не менее 25 раз.

Мероприятие начнется в 13 часов. Главный приз (телевизор), будет разыгран только среди присутствующих.

Ранее, напомним, лауреатам "Зимних фонтанов" уже вручили грамоты и традиционные сувениры. Те, у кого в копилке оказалось 34 фестивальных дня, получили также медали.

Организаторы отметили, что в этом году любимую горожанами трассу регулярно посещали более тысячи поклонников лыжного спорта.