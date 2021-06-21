Среди заболевших коронавирусом в «Артеке» детей из Карелии нет

Глава Минобразования и спорта Карелии Роман Голубев рассказал о ситуации с заболеванием COVID-19 в федеральном лагере.

В Международном детском центре «Артек», где заболели коронавирусом несколько детей, отдыхают 28 ребят из Карелии. По словам министра образования и спорта республики, он держит на контроле состояние здоровья детей.

«По оперативной информации сотрудников центра, среди заболевших COVID-19 детей из Республики Карелия нет. Заболевшие и контактировавшие с ними дети находятся под медицинским наблюдением в обсерваторе», — пишет Роман Голубев на своей странице в соцсети.

Как отметил глава Минобразования и спорта, в «Артеке» круглосуточно работает медицинская служба, все ребята находятся под постоянным наблюдением. Международный детский центр работает в штатном режиме.

«Отмечу, что для родителей работает „Горячая линия“: +7 978 733 80 80», — сообщил министр.

Ранее сообщалось, что коронавирусная инфекция выявлена у нескольких детей, находящихся на отдыхе в Международном детском центре «Артек» в Крыму. Заразившиеся находятся на лечении в детской инфекционной больнице Симферополя, контактные — в санатории «Прибой» и больнице Армянска, где открыты койки для обсервации.