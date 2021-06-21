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Среди заболевших коронавирусом в «Артеке» детей из Карелии нет

Новости. Общество
12:10, 22 Июня 2021
фото: © artek.org

Глава Минобразования и спорта Карелии Роман Голубев рассказал о ситуации с заболеванием COVID-19 в федеральном лагере.

В Международном детском центре «Артек», где заболели коронавирусом несколько детей, отдыхают 28 ребят из Карелии. По словам министра образования и спорта республики, он держит на контроле состояние здоровья детей.

«По оперативной информации сотрудников центра, среди заболевших COVID-19 детей из Республики Карелия нет. Заболевшие и контактировавшие с ними дети находятся под медицинским наблюдением в обсерваторе», — пишет Роман Голубев на своей странице в соцсети.

Как отметил глава Минобразования и спорта, в «Артеке» круглосуточно работает медицинская служба, все ребята находятся под постоянным наблюдением. Международный детский центр работает в штатном режиме.

«Отмечу, что для родителей работает „Горячая линия“: +7 978 733 80 80», — сообщил министр.

Ранее сообщалось, что коронавирусная инфекция выявлена у нескольких детей, находящихся на отдыхе в Международном детском центре «Артек» в Крыму.  Заразившиеся находятся на лечении в детской инфекционной больнице Симферополя, контактные — в санатории «Прибой» и больнице Армянска, где открыты койки для обсервации.

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Комментарии

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Самуил
2021-06-22 13:20:37
Опять поциент новозначный размножился!)
Off
2021-06-22 12:43:53
Непорядок . То наводнение , то ковид , то камни с неба ....к чему бы это ?
театральный критик
2021-06-22 12:14:06
Назло тутошней либерастне.. А они так ждали, так ждали..
Off
2021-06-22 12:43:14
театральный критик, социопатишка ..а чего они ждали ?
У них и у их детей депутатский отдых на Средиземном море . Один , вообще переехал жить в Сауды. А ты вот прячешься по кустам и выслеживаешь , кто твои дрова ворует. :)
ночной фотограф
2021-06-22 13:01:14
Off, у слабуновой детишки в цэ эуропе пристроены, а ты всё вокруг Невского пассажа бегаешь с плакатиком :)
Off
2021-06-22 13:13:15
ночной фотограф, насчёт плакатика и продажи тобой колготок ..потом напишу .Чо то админ не пропускает коммент . ))
Off
2021-06-22 13:06:48
ночной фотограф, социопат ..опять тебя забанили ? :)
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