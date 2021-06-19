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В "Артеке", где также отдыхают дети из Карелии, зафиксировали коронавирус

Новости. Общество
16:35, 20 Июня 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Заболевших детей доставили на лечение в детскую инфекционную больницу Симферополя.

Коронавирусная инфекция выявлена у нескольких детей, находящихся на отдыхе в Международном детском центре "Артек" в Крыму. Об этом в воскресенье сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский, пишет ТАСС.

"В "Артеке", к сожалению, выявлены единичные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией <…> Небольшое количество детей. Всем оказана соответствующая помощь. Все дети в хорошем состоянии, нет тяжелых, пневмонии пока не выявлено, небольшие признаки заболевания по типу ОРВИ", - сказал замминистра.

Лясковский отметил, что Роспотребнадзор провел эпидрасследование, по результатам которого принято решение поместить контактных в обсерватор. "Если все отрицательно, все будут возвращены либо в "Артек", либо домой", - отметил представитель Минздрава.

Заразившиеся, по словам Лясковского, находятся на лечении в детской инфекционной больнице Симферополя, контактные - в санатории "Прибой" и больнице Армянска, где открыты койки для обсервации.

"Очень быстро отреагировали, Роспотребнадзор держит на контроле. Обследовали все помещения, проводится дезобработка силами сотрудников лагеря, пока все нормально", - сказал заместитель министра. Он отметил, что в случае если коронавирус не получит дальнейшего распространения, "Артек" продолжит принимать детей.

В свою очередь в пресс-службе "Артека" ТАСС сообщили, что текущая ситуация в детском центре на его работу не повлияла, он продолжает функционировать в штатном режиме.

Ранее талантливых школьников из Карелии приглашали побороться за путевку в «Артек».

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