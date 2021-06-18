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Талантливых школьников из Карелии приглашают побороться за путевку в «Артек»

Новости. Общество
18:20, 18 Июня 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Проводится конкурсный отбор детей из Карелии для участия в профильной смене № 8 «Артек – волшебный киномир», сообщили в Минобразования республики.

Карелии выделено по кроте 15 путевок. Ребята смогут отдохнуть в федеральном лагере «Артек» с 4/5 – 24/25 июля 2021 года.

Педагогическое значение смены призвано показать обучающимся возможности творческого самовыражения и анализа посредством киноискусства.

Для участия в конкурсе на получение путевки необходимо зарегистрироваться в АИС «Путевка» на сайте http://артек.дети, полностью достоверно заполнить профиль и загрузить в систему достижения ребенка. Дополнительная информация для родителей и детей-участников программ МДЦ «Артек» представлена на сайте: https://artek.org/.

В Минобразования уточнили, что путевки предоставляются бесплатно, в соответствии с квотой, определенной для региона Министерством просвещения РФ. При этом оплата проезда ребенка, питания, страхования и сопровождения в пути следования к МДЦ «Артек» и обратно осуществляется за счет средств родителей.

Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона 8 (814-2) 76 - 29 – 61, а также здесь.

Ранее Карелии выделялось 19 путевок на смену с 15-16 мая по 4-5 июня.

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