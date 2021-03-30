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Детей из Карелии приглашают побороться за бесплатную путевку в "Артек"

Новости. Общество
10:27, 31 Марта 2021
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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Стартует конкурсный отбор для юных жителей Карелии на поездку в профильную смену №6 "Мы дети твои, Россия!" Международного детского центра "Артек".

Как сообщили в правительстве республики, 19 детей из Карелии смогут бесплатно отдохнут в "Артеке". Смена №6 "Мы дети твои, Россия!" будет проходить с 15-16 мая по 4-5 июня. Ребятам расскажут об отечественной культуре как о самобытном явлении, залогом успешного развития которой является толерантное отношение к национальным различиям.

Для участия в конкурсе на получение путевки необходимо зарегистрироваться в АИС "Путевка", полностью достоверно заполнить профиль и загрузить в систему достижения ребенка. Дополнительная информация для родителей и детей-участников программ Центра "Артек" представлена на сайте.

Контактное лицо – Чубиева Инна Васильевна, начальник отдела организации детского отдыха ГБОУ РК "Центр диагностики и консультирования", e-mail: oodo.cdk@mail.ru, тел. 8 (8142) 76-29-61.

Путевки предоставляются бесплатно, в соответствии с квотой, определенной для Карелии Министерством просвещения РФ.

Оплата проезда ребенка, питания, страхования и сопровождения в пути следования к детскому центру "Артек" и обратно осуществляется за счет средств родителей.

Ранее сообщалось, лагерь "Айно" обещают вернуть детям Карелии в 2024 году.

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Комментарии

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