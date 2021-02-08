Лагерь "Айно" обещают вернуть детям Карелии в 2024 году

Власти Карелии планируют в марте-апреле 2021 года объявить аукцион на проведение проектных работ на строительство и ремонт загородной базы "Айно" в Лососинном.

Напомним, в 2020 году лагерь "Айно", находящийся ранее в ведении администрации Петрозаводска, был передан из муниципальной в республиканскую собственность. Загородная база теперь находится на балансе Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского.

Как рассказали в Министерстве образования республики, концепция развития лагеря предполагает создание многопрофильного детско-юношеского центра, включающего в себя стационарный загородный лагерь круглогодичного действия, палаточный лагерь и учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".

За год здесь смогут отдохнуть до 2 тысяч детей, из них одна тысяча во время летней оздоровительной кампании.

В настоящее время здесь проводятся работы по комплексному обследованию технического состояния зданий, сооружений, инженерных сетей базы отдыха и определению стоимости проектных и строительных работ.

"В соответствии с условиями контракта срок выполнения работ по комплексному обследованию и определению стоимости проектных и строительных работ 28 февраля 2021 года", - уточнили в Минобразования республики.

В марте-апреле 2021 года будет объявлен аукцион на проведение проектных работ на строительство (реконструкцию, ремонт) лагеря.

Предполагаемые сроки реализации данного проекта 2021-2024 годы.

Ранее сообщалось, власти Петрозаводска решили отдать лагерь "Старт" Олимпийскому училищу.