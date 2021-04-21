Среднемесячная безработица в Карелии с начала года сократилась на 2,6 тыс. человек

Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости Карелии, в январе-марте 2021 года сократилась на 18% по сравнению с последним кварталом 2020 года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

В течение первого квартала 2021 года, в среднем, за месяц на учете в службах занятости стояли 11905 человек – это на 2,6 тыс. меньше аналогичного показателя четвертого квартала 2020 года. Вместе с тем, уровень безработицы остается значительно выше, чем в начале прошлого года - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".