Средний размер взятки в Карелии достиг 862 тысяч рублей

Новости по теме
Загрузка...
МВД Карелии подготовило отчет о деятельности органов внутренних дел республики в 2018 году и состоянии преступности в регионе.
Задокументировано 60 преступлений коррупционной направленности, 36 – против государственной власти, интересов госслужбы и органов местного самоуправления.
Есть и факты взяточничества. "Средняя сумма взятки, - отмечается в документе, - составила 862 тысячи рублей".
Этот показатель превышает средний размер взятки на Северо-Западе (744 тысячи рублей).
Подробнее читайте здесь.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.02.2019, 11:51
06.02.2019, 11:12
08.02.2019, 14:08
08.02.2019, 21:30
06.02.2019, 14:45
Аналитика
08.02.2019 14:56
Обществоведение
Закрытие сельских школ Карелии в условиях демографического коллапса сравнили с удалением здорового органа у тяжелобольного человека.
08.02.2019 13:04
05.02.2019 09:31
04.02.2019 15:42
Чтиво
08.02.2019 14:08
Без политики
Руководство колонии-поселения, где священник Иван Петунов отбывает наказание за совершенное в пьяном виде смертельное ДТП, просит суд ужесточить ему режим содержания и перевести в ИК общего режима.
06.02.2019 14:45
04.02.2019 09:31
31.01.2019 17:12
Медиа
Сегодня 11:10
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Комментарии