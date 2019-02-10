Средний размер взятки в Карелии достиг 862 тысяч рублей

МВД Карелии подготовило отчет о деятельности органов внутренних дел республики в 2018 году и состоянии преступности в регионе.

Задокументировано 60 преступлений коррупционной направленности, 36 – против государственной власти, интересов госслужбы и органов местного самоуправления.

Есть и факты взяточничества. "Средняя сумма взятки, - отмечается в документе, - составила 862 тысячи рублей".

Этот показатель превышает средний размер взятки на Северо-Западе (744 тысячи рублей).

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