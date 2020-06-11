Средняя ставка по ипотечным кредитам снизилась до 2-летнего минимума

Средневзвешенная ставка по кредитам топ-15 ипотечных банков на приобретение жилья в новостройке на 9 июня составила 8,48% годовых, а на готовое жилье – 8,72% годовых.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Дом.РФ".

"По состоянию на 9 июня средневзвешенная ставка предложения топ-15 ипотечных банков по рыночным продуктам на новостройки составила 8,48% годовых (–0,04 процентного пункта к концу мая), на готовое жилье – 8,72% (–0,03 п.п.), на рефинансирование – 8,57% (–0,04 п.п.). Это самые низкие значения начиная с 2018 года", – сообщила пресс-служба "Дом.РФ".

По данным аналитиков, устойчивое снижение рыночных ставок наблюдается со второй половины апреля.

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