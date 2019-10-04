Средняя стипендия в РФ вырастет почти на 100 рублей в 2020 году

В Минобрнауки назвали размер средней стипендии в подведомственных государственных вузах России и подтвердили планы проиндексировать стипендиальный фонд на 3% через год.

"Средний размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года по стране составил 2980 рублей, в 2018 году в сентябре данный размер составлял 2904 рубля, а размер государственной социальной стипендии на текущий момент составил 3469 рублей, что больше на 124 рубля чем в 2018 году на ту же дату", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки России в четверг.

Там подтвердили, что законопроект о бюджете предполагает трехпроцентную индексацию в 2020 году.

Накануне сообщалось, что в проекте закона о федеральном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг. содержится норма об индексации стипендиального фонда в 2020 году на 3%, а в 2021-2022 гг. - на 4% ежегодно. Индексация проводится с 1 сентября каждого года, повышение должно коснуться студентов, аспирантов, ассистентов-стажеров и ординаторов в государственных вузах.

В случае если эта норма будет принята, исходя из данных Минобрнауки и уровня индексации в 3%, средний размер государственной академической стипендии в подведомственных министерству университетах (это большинство вузов в стране) с 1 сентября 2020 года вырастет почти на 90 рублей (до 3070 рублей). В последующие два года показатель может расти более чем на 120 рублей в год.

Увеличение стипендии на уровень инфляции гарантировано законом "Об образовании", напоминают в Минобрнауки. В ведомстве уточнили, что 1 сентября текущего года стипендиальные фонды федеральных вузов были проиндексированы на 4,3%.

Конкретные размеры стипендий устанавливаются вузом самостоятельно с учетом мнения совета обучающихся и профсоюзной организации обучающихся.