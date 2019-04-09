Средняя цена бензина в Карелии в марте снизилась на 3 копейки, утверждает Карелиястат

Средняя стоимость бензина в Карелии марте 2019 года составила 43 рубля 8 копеек за литр, сообщает Карелиястат.

По сравнению с февралем цена снизилась на 3 копейки.

С начала года средняя цена на бензин в Карелии выросла на 47 копеек за литр.

В конце марта нефтяные компании договорились с правительством о продлении до 1 июля соглашения о заморозке цен на топливо. В обмен на это нефтяникам увеличат выплаты для компенсации выпадающих доходов.

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