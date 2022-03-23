Средняя цена на бензин в Карелии превысила 50 рублей

Стоимость бензина в Карелии за неделю выросла на 0,1%-0,2% в зависимости от вида топлива.
Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен в Петрозаводске, Костомукше и Сегеже за период с 12 по 18 марта.
АИ-95 подорожал до 51 рубля 66 копеек, АИ-92 – до 48 рублей 43 копеек. АИ-98 стоит почти 60 рублей за литр.
Средняя цена на бензин превысила 50 рублей.
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