Средняя цена на бензин в Карелии превысила 50 рублей

Стоимость бензина в Карелии за неделю выросла на 0,1%-0,2% в зависимости от вида топлива.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен в Петрозаводске, Костомукше и Сегеже за период с 12 по 18 марта.

АИ-95 подорожал до 51 рубля 66 копеек, АИ-92 – до 48 рублей 43 копеек. АИ-98 стоит почти 60 рублей за литр.

Средняя цена на бензин превысила 50 рублей.