09:29, 21 Марта 2019
Средняя зарплата чиновников правительства Карелии в 2018 году составила 65530 рублей
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Средняя зарплата госслужащих республиканских органов власти за год выросла на 36,7%, что на 36,7% больше, чем в 2017 году.
Это следует из пресс-выпуска Карелиястата об уровне зарплаты госслужащих всех уровней власти за 2017-2018 годы.
Этот показатель оказался выше, чем средняя заработная плата госслужащих территориальных подразделений федеральных органов власти. Их жалование в прошлом году выросло всего на 4,3% - до 55983 рублей.
Подробнее о зарплатах чиновников читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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