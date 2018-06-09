09:45, 09 Июня 2018
Средняя зарплата соцработников Карелии превысила запланированный уровень, заявили власти
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Средняя зарплата социальных работников Карелии за январь-апрель составила 33,2 тысячи рублей.
Об этом со ссылкой на данные внутреннего мониторинга выполнения "майских" указов президента РФ о повышении уровня заработной платы социальным работникам и министерство социальной защиты республики Карелия сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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