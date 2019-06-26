Средняя зарплата в Карелии превысила 41 тысячу рублей, заявляют статистики

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Карелии в апреле превысила 41 тысячу рублей, сообщает Карелиястат.

"Средняя номинальная начисленная заработная плата в целом по республике за апрель составила 41080,3 рубля и увеличилась по сравнению с апрелем 2018 года на 10,5%", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что уровень реальной заработной платы, рассчитанный с учётом индекса потребительских цен, вырос по сравнению с апрелем 2018 года на 5%.