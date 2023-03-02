Средняя зарплата в Карелии в конце 2022 года превысила 70 тысяч рублей

Карелиястат опубликовал данные по номинальной начисленной зарплате за декабрь 2022 года.

На сайте Карелиястата появилась информация о средней номинальной начисленной зарплате работников организаций в республике за декабрь 2022 года.

Согласно данным Карелиястата, средняя зарплата выросла на 10,7% по сравнению с декабрем 2021 года и составила 71 827,3 рубля.

Статистики уточнили, что реальный размер зарплаты, характеризующий покупательную способность, по сравнению с декабрем 2021 года снизился на 0,9%.

Судя по приведенным данным, больше всех повысилась зарплата в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, а также финансовой и страховой деятельности — почти в 2 раза, достигнув около 130 тысяч рублей в месяц. В то же время среди работников гостиниц и предприятий общественного питания зарплата за год немного сократилась, составив 99% от декабря 2022 года.