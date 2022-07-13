Срезанный с дорог Петрозаводска асфальт втихую продают по объявлению

Субподрядчиков уличили в том, что срезанный ФАМ продают на сайте объявлений, сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

На своей странице в соцсети мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, что в городе полным ходом идет ремонт дорог.

«По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году ремонтируем 16 улиц, обновление которых изначально планировали на 2023 год», - написал Любарский.

При этом глава отметил, что замена асфальта на 16 улицах позволяет привести в порядок и некоторые грунтовые дороги. ФАМ распределяется на те участки, которые возможно подсыпать, например, в ТИЗ «Усадьбе».

«На днях сотрудники администрации и службы безопасности «АБЗ-Дорстрой» уличили субподрядчиков в том, что срезанный ФАМ продают на сайте объявлений. Это, безусловно, недопустимо. Контроль за субподрядчиками усилен, весь ФАМ используется для подсыпки городских дорог», - заявил Владимир Любарский.