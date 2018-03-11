СРОЧНО: Эмилию Слабунову задержали на митинге в Москве

Председателя партии "Яблоко", депутата Заксобрания Карелии Эмилию Слабунову задержали на митинге в Москве, сейчас она находится в местном ОВД.

Полиция задержала председателя партии "Яблоко", депутата Заксобрания Карелии Эмилию Слабунову на митинге против строительства колеса обозрения в охранной зоне ВДНХ. Об этом сама Слабунова написала в твиттере.

"Задержали на митинге против строительства колеса обозрения в охранной зоне ВДНХ. Полиции не понравилось, что я говорила о том, что скоро выборы", - рассказала она.

По словам Слабуновой, сейчас она находится в ОВД Останкино. Ее пресс-секретарь Татьяна Бибина рассказала "Интерфаксу", что Эмилию Слабунову задержали якобы за нарушение закона о митингах.