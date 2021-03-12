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В Москве задержан блогер из Карелии

Новости. Политика
15:14, 13 Марта 2021
фото: Валерий Поташов
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Известный общественник-урбанист из Петрозаводска Кирилл Прохоров доставлен в полицию вместе с участниками Форума независимых муниципальных депутатов.

Сотрудники полиции задержали в Москве участников Форума независимых муниципальных депутатов, который проходил 13 марта в столичной гостинице "Измайлово". Вместе с известными оппозиционными политиками Ильей Яшиным, Евгением Ройзманом, Владимиром Кара-Мурзой и другими в числе задержанных оказался блогер из Карелии, общественник-урбанист Кирилл Прохоров. В Петрозаводске он знаком многим по телеграмм-каналу "Горожанин".

Как сообщил в социальных сетях сам Кирилл, сотрудники правоохранительных органов пришли на форум через полчаса после его начала. Всех задержанных привезли в отделение полиции в Новогиреево, где, по всей видимости, у них будут брать показания. По словам карельского блогера, им собираются вменять в качестве административного правонарушения "сотрудничество с нежелательной организацией".  

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Комментарии

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врунофф
2021-03-13 16:34:29
мы урбанисты народ мускулистый :)
1
2021-03-13 16:27:09
беспредел и маразм
театральный критик
2021-03-13 15:52:38
Известный общественник урбанист. Перевожу на нормальный язык : очередной бездельник навальненок без образования, профессии и желания работать. Надеюсь, что там ему вручат повестку в военкомат.
однозначно
2021-03-13 15:32:29
У агрекалчнутых истерика по всем фронтам и направлениям :)
кир
2021-03-13 15:29:03
Всыпать ему как следует.
ПлачУ и ПлАчу
2021-03-13 16:29:24
кир, хехе, боитесь, старушки! и правильно, уже сухари сушит ворье, помогайте своим, старайтесь не сжечь.
Гость
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