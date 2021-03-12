В Москве задержан блогер из Карелии

Известный общественник-урбанист из Петрозаводска Кирилл Прохоров доставлен в полицию вместе с участниками Форума независимых муниципальных депутатов.

Сотрудники полиции задержали в Москве участников Форума независимых муниципальных депутатов, который проходил 13 марта в столичной гостинице "Измайлово". Вместе с известными оппозиционными политиками Ильей Яшиным, Евгением Ройзманом, Владимиром Кара-Мурзой и другими в числе задержанных оказался блогер из Карелии, общественник-урбанист Кирилл Прохоров. В Петрозаводске он знаком многим по телеграмм-каналу "Горожанин".

Как сообщил в социальных сетях сам Кирилл, сотрудники правоохранительных органов пришли на форум через полчаса после его начала. Всех задержанных привезли в отделение полиции в Новогиреево, где, по всей видимости, у них будут брать показания. По словам карельского блогера, им собираются вменять в качестве административного правонарушения "сотрудничество с нежелательной организацией".