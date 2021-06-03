Писатель из Петрозаводска Сергей Филенко: «Это как красное знамя в 1905 году»

Блогер из Карелии рассказал в суде, почему он стоял с плакатом на несанкционированной акции с плакатом «Россия будет счастливой».

Карельский писатель, блогер и путешественник Сергей Филенко дал показания по делу об административном правонарушении, которое начал рассматривать Петрозаводский городской суд. Поводом для привлечения Филенко к административной ответственности послужило задержание его сотрудниками полиции на не санкционированной городскими властями акции в поддержку голодавшего оппозиционного политика Алексея Навального, которая прошла 21 апреля на площади Кирова в Петрозаводске.

Писатель стоял на акции с плакатом «Россия будет счастливой», и судья Ольга Кайгородова поинтересовалась у Сергея Филенко, сам ли он изготовил этот плакат, или его кто-то ему вручил.

«С ним постоял какой-то человек, я думаю, который его изготовил, а потом, когда стала подбираться цепь полицейских, он забеспокоился, и я взял этот плакат», – ответил блогер.

«Я подумал, что это как красное знамя в 1905 году, когда один рабочий забегал глазами и захотел куда-то смыться, а другой товарищ взял древко и поднял его. К тому же никакой беды в этом тексте я вообще не видел», – добавил Сергей Филенко.

О том, как проходило судебное заседание, читайте в статье «Что плохого в том, что Россия будет счастливой?».