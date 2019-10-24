СРОЧНО: Пропавшего в Карелии жителя Петербурга нашли мертвым

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Соболезнования родным появились в группе поисково-спасательного отряда "Доброспас".
Сегодня, 24 октября, в Сегежском районе Карелии было найдено тело пропавшего 5 октября жителя Петербурга, сообщается в паблике "Доброспас".
Соболезнования родным и близким от поисковиков было опубликовано под постом, где сообщалось, что житель Санкт-Петербурга 5 октября вышел из гостиницы в Сегеже и пропал с деньгами и документами.
На его поиски набирали волонтеров.
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