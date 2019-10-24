СРОЧНО: Пропавшего в Карелии жителя Петербурга нашли мертвым

Соболезнования родным появились в группе поисково-спасательного отряда "Доброспас".

Сегодня, 24 октября, в Сегежском районе Карелии было найдено тело пропавшего 5 октября жителя Петербурга, сообщается в паблике "Доброспас".

Соболезнования родным и близким от поисковиков было опубликовано под постом, где сообщалось, что житель Санкт-Петербурга 5 октября вышел из гостиницы в Сегеже и пропал с деньгами и документами.

На его поиски набирали волонтеров.